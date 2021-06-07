Зірвався зі стіни багатоповерхівки: в Одесі травмувався промисловий альпініст – відео

У селищі Котовського в Одесі промисловий альпініст зірвався зі стіни висотки. Він отримав серйозні травми, однак вижив. Згодом оприлюднили відео, на якому видно медиків, які вантажать чоловіка на носилки.
Це трапилося на вулиці Добровольского. Відео з місця поширили в місцевих телеграм-каналах приблизно о 14:30 годині 7 червня.
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Більше про цей інцидент
- У підписі до відео припустили, що чоловік промисловий альпініст.
- В цей день він працював на 8-поверховому будинку.
- Однак падіння відбулося з висоти приблизно 8 поверху.
- Про це повідомив чоловік, який його найняв.
- Як саме це трапилося поки невідомо.
- На відео поряд з потерпілим стоїть кілька людей.
- Згодом йому оділи спеціальний комір для фіксування позиції шиї
- Після цього потерпілого госпіталізували.
- Який стан чоловіка наразі – невідомо.
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