Журналістам про подію розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах. Вони сказали, що інцидент трапився 24 травня у військовій частині на вулиці Інглезі.
Актуально Була під наркотиками: у Дніпрі з 10 поверху вистрибнула молода дівчина
Що відомо про трагедію
- Військовий наклав на себе приблизно о 07:30.
- Померлий – майор, якому приблизно 41 рік (народився в 1980 році).
- Чоловік здійснив постріл із табельного пістолета.
- Можлива причина такого вчинку – проблеми в сім’ї.
- Вже почали розслідування за фактом цієї події.
- Його здійснюють під керівництвом військової прокуратури.
- Держприкордонслужба офіційно поки не прокоментувала цей інцидент.
Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби, а також з Одеським загоном. Однак там не беруть слухавки. У поліції Одещини сказали, що не займаються цією справою.