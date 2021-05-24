В Одесі наклав на себе руки прикордонник: застрелився з табельного пістолета

В Одесі наклав на себе руки прикордонник. Він вистрелив собі в голову з пістолета. Інцидент трапився в робочому кабінеті чоловіка.

Журналістам про подію розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах. Вони сказали, що інцидент трапився 24 травня у військовій частині на вулиці Інглезі.

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Що відомо про трагедію

Військовий наклав на себе приблизно о 07:30.

Померлий – майор, якому приблизно 41 рік (народився в 1980 році).

Чоловік здійснив постріл із табельного пістолета.

Можлива причина такого вчинку – проблеми в сім’ї.

Вже почали розслідування за фактом цієї події.

Його здійснюють під керівництвом військової прокуратури.

Держприкордонслужба офіційно поки не прокоментувала цей інцидент.

Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби, а також з Одеським загоном. Однак там не беруть слухавки. У поліції Одещини сказали, що не займаються цією справою.