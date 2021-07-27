В Одесі приватний будинок повис над прірвою: моторошні наслідки зливи – відео

В Одесі приватний будинок буквально повис над величезною прірвою. Через сильні зливи земля провалилась у катакомби.

Власниця будинку розповіла про провалля на власному дворі

Провалля сягає 20 метрів у глибину та 20 метрів у ширину. Коли місто накрив страшний буревій, потоки води ринули в город пані Лідії.

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Під тиском вся маса провалилася у катакомби, на яких побудований весь Суворівський район Одеси. Паркан, дерева та все, що там росло, знищила стихія. Власниця будинку пригадала, що раніше на місці провалля росли вишні та персики. Наразі город продовжує сунутись у провалля.

20 років тут стояв лежак, а тепер його знесло у море,

– розповіла жінка.

За її словами, у 1950 – 1960-х роках на цій ділянці була велика катакомба. Мешканці бояться, що через декілька днів може провалитися і сам будинок. Власниця будинку із чоловіком змушені продовжувати жити над проваллям, адже піти їм більше нікуди.

На місці вже побувала комісія міськради. Однак коли саме приступлять до роботи – чиновники не знають, оскільки комунальники не встигають ліквідувати наслідки буревію, який наробив лиха по всьому місту.

Внаслідок негоди в Одесі почала провалюватись набережна . Доріжка вкрилась глибокими тріщинами та ямами.

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