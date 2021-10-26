Проломив голову: в Одесі продавець накинувся на перехожого з молотком

В Одесі стався конфлікт між перехожим і продавцем овочів. Продавець нібито вдарив опонента молотком у голову. Потерпілого госпіталізували із серйозною травмою.

Про цей інцидент на вулиці Олександра Невського повідомили 26 жовтня. Підозрюваний виходець із Закавказзя вже перебуває в слідчому ізоляторі.

Зауважте Бив молотком і порізав горло: в Кривому Розі жорстко пограбували магазин – відео

Посварилися через ящики

Правоохоронці встановили, що перехожий почав сваритися з 53-річним чоловіком, бо той залишив на пішохідній зоні ящики. Ймовірно, він розставив там товар, щоб приваблювати клієнтів.

Продавець не був готовий йти на компроміс, тому схопився за молоток. Згодом травмованого чоловіка забрала швидка. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму.



Молоток, яким били чоловіка / Фото Нацполіції

Як за таке можуть покарати

Правоохоронці оголосили продавцю овочів підозру за статтею про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Якщо вину іноземця зможуть довести в суді, він відправиться до в'язниці на термін від 5 до 8 років.

Інша подія раніше

14 жовтня сталася сутичка продавчинь м'ясного корпусу ринку Чорноморська, що на Одещині. На відео інциденту помітно, що одна з жінок підбігла до іншої та почала різати опонентку ножем.

Туди одразу викликали медиків і швидку. Потерпілу негайно забрали до лікарні для надання першої медичної допомоги. А зловмисницю затримали та відвезли з'ясовувати обставини.