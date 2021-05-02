В Одесі 2 травня відбувається Марш захисників до роковин трагічних подій у 2014 році. У заході беруть участь ветеранські та патріотичні організації.

Марш захисників Одеси На подію прийшли представники десятків організацій. Зокрема, Veterans Hub Odesa, "Інформаційний опір – Південь", "Національний спротив", партія "Національний корпус" та інші. Читайте також Роковини трагедії в Одесі: поліція охороняє Куликове поле та Соборну площу Учасники Маршу пройдуть центральними вулицями Одеси за маршрутом від Соборної площі до парку Шевченка. Марш захисників Одеси: дивіться відео Події в Одесі 2 травня 2014 року: коротко В Одесі 2 травня 2014 року відбулись масові зіткнення українських та проросійських активістів. На Грецькій вулиці та площі загинули шість людей.

Згодом учасників антимайдану відтіснили до Куликового поля. Багато з них забарикадувались у Будинку профспілок. Там спалахнула пожежа, яка спричинила загибель 48 людей.

Відтоді 2 травня в Одесі акції відбуваються на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.

Розслідування справ щодо цих подій триває повільно. Зокрема, у вересні 2017 року 19 проросійських активістів були виправдані.

Ще четверо визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни.