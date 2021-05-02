В Одесі проходить Марш захисників: фото, відео

Читать новость на русском

В Одесі 2 травня відбувається Марш захисників до роковин трагічних подій у 2014 році. У заході беруть участь ветеранські та патріотичні організації.

Марш захисників Одеси

На подію прийшли представники десятків організацій. Зокрема, Veterans Hub Odesa, "Інформаційний опір – Південь", "Національний спротив", партія "Національний корпус" та інші.

Читайте також Роковини трагедії в Одесі: поліція охороняє Куликове поле та Соборну площу

Учасники Маршу пройдуть центральними вулицями Одеси за маршрутом від Соборної площі до парку Шевченка.

 

Марш захисників Одеси: дивіться відео

Події в Одесі 2 травня 2014 року: коротко

  • В Одесі 2 травня 2014 року відбулись масові зіткнення українських та проросійських активістів. На Грецькій вулиці та площі загинули шість людей.
  • Згодом учасників антимайдану відтіснили до Куликового поля. Багато з них забарикадувались у Будинку профспілок. Там спалахнула пожежа, яка спричинила загибель 48 людей.
  • Відтоді 2 травня в Одесі акції відбуваються на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.
  • Розслідування справ щодо цих подій триває повільно. Зокрема, у вересні 2017 року 19 проросійських активістів були виправдані.
  • Ще четверо визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни. 