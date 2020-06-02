Вранці 2 червня до магазину тканин на промтоварному ринку Одеси зайшли невідомі чоловіки в масках. Вони зробили декілька пострілів та втекли.

Стрілянина в Одесі: що сталося

Невідомі стріляли з травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу, повідомила пресслужба поліції у фейсбуці. Двоє чоловіків постраждали, їм надають медичну допомогу.

Раніше Стрілянина у Броварах: вже 20 учасникам інциденту обрали запобіжний захід

Самі ж правопорушники сіли в свої авто і поїхали геть на "Ауді" з номерами ВН6905IC.



Це авто розшукують правоохоронці

На території міста і в прилеглих районах області введено спеціальний оперативний план "Перехоплення". Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює всі обставини події.

Що відбувається на місці стрілянини зараз: відео

Деталі стрілянини

На відео, яке опублікувала інстаграм-сторінка odessa_info видно, що на промтоварному ринку зібралося багато чоловіків. У ролику коментують, що невідомі побили вікна, тримають у руках зброю та вже обстріляли автомобіль.

За словами коментатора відео, в одного із зловмисників поранене око.

Хто відкрив вогонь

Бандити напали на чоловіка, який сидів в машині, припаркованій біля банку. Вони розбили скло авто, відібрали у громадянина сумку з майном і зникли на "Ауді".

Конфлікт також спалахнув у магазині тканин. Вогонь відкрив потерпілий, який відстояв своє майно, пише "Думская".

В Одесі сталася стрілянина: відео