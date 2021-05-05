Струс мозку та травми голови: в Одесі п'яний чоловік побив патрульного

В Одесі до лікарні з кількома травмами потрапив патрульний, який намагався втихомирити дебошира. П'яний чоловік поводився агресивно, а потім вдарив правоохоронця.

Це трапилося ввечері 3 травня на вулиці Героїв Крут. Правоохоронців туди викликали мешканці будинку, біля якого випивала компанія чоловіків.

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Завдав удар чоловік, якому приблизно – 45 років (народився в 1976 році).

До цього він поводився агресивно та був п'яним.

Коли патрульні підійшли, "під роздачу" потрапив старший лейтенант.

У нього виявили закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та рубану рану губи

Що розповіли очевидці

Це відбулося на дитячому майданчику. Спершу компанії намагалась зробити зауваження дитина. Однак маленьку дитину схопили за шию. Хлопчик не постраждав, але це слугувало причиною звернутися до правоохоронців.

Яке покарання за таке порушення

Зловмисника згодом затримали. Йому оголосили підозру за статтею про опір представнику влади. Тепер йому загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень або 2 роки в'язниці.