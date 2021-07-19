Накинувся і вкусив за гомілку: в Одесі п'яний чоловік побив поліцейського

19 липня 2021 , 11:26
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Джерело:

"Думская"

На вулиці Різдвяній в Одесі 32-річний п'яний чоловік накинувся на поліцейського. Також зловмисник вкусив правоохоронця за гомілку. Потерпілого госпіталізували

Поліцейські приїхали на виклик до квартири зловмисника. Там спрацювала сигналізація. Інцидент трапився 17 липня в Слобідському районі.

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Був п'яний та агресивний

  • Коли прибули патрульні, то побачили п'яного чоловіка.
  • Він неадекватно поводився та кидався в бійку.
  • Зловмисник напав на поліцейського і побив його.
  • 27-річний лейтенант отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також рану від укусу на правій гомілці.
  • Патрульний – зараз у лікарні.
  • Зловмисника затримали та відвезли до райвідділу поліції.
  • Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за опір працівникові правоохоронного органу.
  • Тривають слідчі дії.
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