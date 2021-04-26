В Одесі п’яний чоловік не лише почав тікати від поліцейських, а і запропонував їм 400 доларів хабаря. Цьому передувало, що він ще й проїхав на червоне світло. Інцидент трапився вночі проти 26 квітня.

Перше порушення сталося на розі вулиці Жоліо-Кюрі. Щоправда, на вимогу поліцейських водій так і не зупинився. Тож розпочалося переслідування автомобіля ВАЗ. Зупинити зловмисника правоохоронцям вдалося тільки на Миколаївській дорозі.

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Що було після зупинки

Спілкуючись із водієм, інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Після цього чоловік пройшов огляд на "Драгері".

Тест показав, що вміст алкоголю в його крові становить – 1,51 проміле.

Коли правоохоронці почали складати адмінпротокол, чоловік запропонував хабар – 400 доларів США.

Патрульні кілька разів попередили про кримінальну відповідальність за такі дії. Однак водій наполягав на своєму та його затримали.

Яка відповідальність загрожує за хабар

Поліція не повідомила, чи відкрили кримінальне провадження. Однак найімовірніше, розслідувати цей випадок будуть за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Вона передбачає штраф від 8 500 до 12 750 гривень або ув'язнення на термін від 2 до 4 років (може бути умовним).