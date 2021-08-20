Після аварії також постраждала пасажирка мопеду, яку госпіталізували. Це сталося на перехресті Польського узвозу та вулиці Буніна.

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Як травмувалася жінка

Чоловікові, який загинув було 34 роки, а його пасажирці – 32. У жінки діагностували важку травму коліна.

Те, що водій автомобіля був напідпитку підтвердив тест на вміст алкоголю в крові. Проте скільки проміле виявили – невідомо.



Місце аварії BMW і скутера в Одесі / Фото Нацполіції

Що загрожує чоловікові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, яке призвело до загибелі. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Кілька схожих аварій

На вулиці Гагаріна у Черкасах 17 серпня п'яний водій спричинив смертельну ДТП. У ній загинула молода дівчина, а також 6 людей отримали травми.

У Львові патрульні 10 серпня зупинили п'яного 45-річного мотоцикліста. При перевірці з'ясували, що чоловік скоїв таке правопорушення вже втретє за рік.

3 серпня у Львові правоохоронці зупинили п'яного водія Opel Astra, який не мав водійського посвідчення. йому виписали протокол і відпустили. Вже через півтори години він влаштував потрійну ДТП, де одне авто перекинулося на дах.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу