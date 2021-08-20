В Одесі п'яний водій збив скутер: вижила лише пасажирка
Джерело:поліція Одещини
В Одесі ввечері 19 серпня BMW збив мопед із 2 людьми. Згодом водій мопеду помер від отриманих травм. Коли правоохоронці спілкувалися з водієм автомобіля він був напідпитку.
Після аварії також постраждала пасажирка мопеду, яку госпіталізували. Це сталося на перехресті Польського узвозу та вулиці Буніна.
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Як травмувалася жінка
Чоловікові, який загинув було 34 роки, а його пасажирці – 32. У жінки діагностували важку травму коліна.
Те, що водій автомобіля був напідпитку підтвердив тест на вміст алкоголю в крові. Проте скільки проміле виявили – невідомо.
Місце аварії BMW і скутера в Одесі / Фото Нацполіції
Що загрожує чоловікові
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, яке призвело до загибелі. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.
Кілька схожих аварій
- На вулиці Гагаріна у Черкасах 17 серпня п'яний водій спричинив смертельну ДТП. У ній загинула молода дівчина, а також 6 людей отримали травми.
- У Львові патрульні 10 серпня зупинили п'яного 45-річного мотоцикліста. При перевірці з'ясували, що чоловік скоїв таке правопорушення вже втретє за рік.
- 3 серпня у Львові правоохоронці зупинили п'яного водія Opel Astra, який не мав водійського посвідчення. йому виписали протокол і відпустили. Вже через півтори години він влаштував потрійну ДТП, де одне авто перекинулося на дах.