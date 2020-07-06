За останні 3 місяці в Одесі обвалилися три старовинних будинки. Наприклад, у квітні вдень обвалився будинок на вулиці Нахімова. Тоді ніхто не постраждав, адже перехожим в останній момент вдалося перебігти дорогу на інший бік. Громадський активіст-еколог Владислав Балинський пояснив, що, насамперед, це викликано будівництвом житлових висотних будівель. Відтак це й викликає руйнування.

Про цю та інші шокуючі ситуації, учасниками та свідками яких стали самі українці, а також найрезонансніші відео, зняті користувачами соціальних мереж, – у програмі "Ти дивись!" на 24 каналі.

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В Одесі регулярно обвалюються будинки

Після обвалу будинку у квітні на вулиці Нахімова пройшло багато часу, і в середині червня серед ночі обвалився житловий будинок – на Французькому бульварі. Під час евакуації травмувався мешканець однієї із квартир, якого забрали до лікарні.

Мешканці будинку розповіли, що близько 3 ночі раптом почули, що будинок тріщить. Тоді почали одразу вибігати на вулицю. Камера відеоспостереження зафіксувала як це сталося.

За словами жителів, будинок давно пішов тріщинами. Вони зауважили, що повідомляли мерію про аварійний стан будівлі, але чиновники не реагували. Натомість місцева влада у всьому звинувачує мешканців, які роблять перепланування на свій розсуд і зносять опорні стінки.

Громадський активіст і еколог Владислав Балинський зазначив, що зруйнувалися будинки, поряд з яким проводилося житлове висотне будівництво.

З повалених чотирьох будинків, у безпосередній близькості до трьох відбувалося будівництво. У 2 з цих випадків можна було зафіксувати підкоп під несучі конструкції будівель,

– пояснив він.

Також він повідомив, що космічна агенція "Центр випробування космічних технологій" аналізувала просідання в динаміці будівель за останні 7 місяців, зокрема, цих чотирьох. За їхніми висновками, у двох випадках і справді активно спостерігалося просідання будівлі – до 30 міліметрів в рік.

Відтак воно активізувалося саме після початку будівництва. Це означає, що будівництво викликало обвалення цих будинків.

Обвал будинку на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова: відео

Крім цього, активіст наголосив, що одесити стали заручниками, фактично, мафіозної структури, яка, зокрема, контролює і будівельний бізнес. Тобто, мовиться про те, що всі органи, які видають дозволи і це контролюють, вони в цій корупційній зв’язці.

"Мовиться про сотні будівель. Фактично, ми маємо говорити про весь історичний центр Одеси: історичний ареал Центральний, Французький бульвар", – зауважив еколог.

Що відомо про обвали будинків в Одесі? 9 квітня у центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова обвалився старовинний будинок.

Згодом 7 травня стався обвал будинку за адресою Польський узвіз, 9. Зараз його визнали аварійним.

18 травня частково обвалився будинок на Торговій – з першого по третій поверх. Постраждалих та жертв там також не було. Однак будинок практично зруйнований, а це пам'ятка архітектури 1890 року.

21 травня обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській. На щастя, жертв та постраждалих не було.

10 червня о 3 ночі стався обвал будинку на вулиці Ясній. Люди прокинулися від тріску і стали мерщій вибігати, один чоловік травмувався.

З танкера Delfi продовжує витікати паливо в море

В листопаді 2019 року в Одесі біля пляжу затонув танкер Delfi. Нафтопродукти, які вилилися з судна, призвели до того, що рівень забруднення у воді тоді підвищився у понад 50 разів. Але попри це, власник просто кинув цей корабель на пляжі, регулярно обіцяючи його підняти і відбуксирувати в порт.

Нещодавно з танкера почало виливатися пальне, утворивши велику пляму біля берегової лінії. На фото, які ширяться мережею, помітно, як розповзається пляма від пального навколо корабля і неподалік пляжу.



Пляма розливу палива збільшується в розмірі / Фото "Думская"

Але це не завадило багатьом відпочивальникам не лише засмагати на пляжі поруч з танкером. Чимало з них фотографувалися біля судна і навіть займалися на ньому фітнесом.

Деякі відвідувачі навіть влаштовували вечірки на танкері, з якого продовжувало виливатися пальне в море.

Чоловік заліз на затонулий танкер Delfi: відео

Еколог Владислав Баланський розповів, що пляма пального, яка утворилася, рухається вздовж усього узбережжя Одеси. Це наносить значну шкоду навколишньому середовищу та відвідувачам. Крім цього, небезпека полягає в тому, що люди можуть пірнати поблизу судна, а також бездумно залазити на нього.

До теми Пляма пального з Delfi рухається вздовж усього узбережжя Одеси, – еколог

Також громадський активіст прокоментував, що Delfi займався дозаправленням та контрабандою палива, не маючи ні досить екіпажу, ні чинної реєстрації. А всі ці "тіньові" схеми контролюють чиновники.

Аварія танкера Delfi: головне Через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови 21 листопада 2019 року.



В районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину й перекинулося зранку 22 листопада. Власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії до 1 квітня 2020 року.



З танкера стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води з 21 червня. Місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера 26 червня.

Дружина топчиновника скоїла ДТП у Харкові

13 червня у Харкові, дружина радника голови Сумської облдержадміністрації влаштувала аварію. В центрі міста Дарина Безборода за кермом "Ауді" врізалася у ряд припаркованих машин від чого її авто перекинулося на бік.

На щастя, в цій аварії ніхто не постраждав, навіть сама водійка. Однак свідки ДТП помітили кілька речей.

По-перше, коли машина завалилася на бік, то з неї почали випадати на дорогу різні речі. Зокрема, і порожня пляшка з-під шампанського.

По-друге, сама водійка, як кажуть деякі очевидці, намагалася дати грошей бригаді медиків швидкої, щоб її госпіталізували начебто із поганим самопочуттям.

Втім, коли симулювати захворювання у водійки не вийшло, свідки аварії почали просити поліцейських зробити жінці тест на алкоголь.

Дивіться відео з місця аварії:

Водійка, яка відмовилася проходити тест на алкоголь після аварії, це Дарина Безборода. Вона – дружина Олександра Ларіна, який є радником голови Сумської обласної адміністрації.

Раніше він працював у харківській поліції, а нещодавно отримав посаду в Сумській області. Коли ж один з користувачів соціальних мереж спитав у пана Ларіна, як він може прокоментувати ДТП за участю своєї дружини, чиновник відповів: "А тобі, клоуну, яке до цього діло?". Після чого, чиновник ще й почав дзвонити харківським журналістам з погрозами і вимагати зняти матеріал про цей випадок з сайтів.



Дарина Безборода, Олександр Ларін / Колаж 24 каналу

Херсонські митники влаштували гучний корпоратив

Митники у Херсоні влаштували собі корпоратив під час карантину в одному з найдорожчих закладів міста – ресторані "Шаде". Про це у своєму телеграм-каналі повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.



За словами журналіста, туди буцімто запросили навіть гурт "Мозги" й Настю Каменських. Зауважимо, що виступ Потапа та Насті Каменських на такому заході коштує 25 тисяч доларів.

У коментарі 24 каналу в піар-службі гурту "Мозги" не відповіли, чи справді такий концерт у Херсоні був. Там також не сказали, хто міг бути його замовником концерту.

Разом з тим, речниця поліції Херсонської області Тетяна Пшонь повідомила 24 каналу, що жодних скарг про можливе порушення карантину в ресторані "Шаде" не надходило.

Костянтин Лікарчук – колишній заступник голови Державної фіскальної служби – в ефірі програми "Ти дивись!" зауважив, що в митній сфері, фактично, нічого не змінилося більше, ніж за 8 – 10 років.