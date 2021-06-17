Запрацювали лише після потопу: в Одесі ремонтували дощоприймачі – фото

Всією Україною вже протягом кількох днів проходять сильні дощі. В Одесі після однієї з таких злив і потопу комунальники вирішили, що все ж потрібно ремонтувати дощоприймачі.

Про це повідомили в мережі 17 червня. Через потоп тролейбус №8 почав курсувати за скороченим маршрутом.

До теми Затопило найбільший ринок України "Барабашово": в Харкові пройшла сильна злива – відео

Як ліквідовували наслідки

На фото видно, що певних місцях комунальні працівники просто почали прочищати дощоприймачі після потопу. На фото видно, що вони це робили лопатами ще до закінчення дощу.

А в деяких місцях вони навіть розбирали бетонні конструкції дощоприймачів. Окрім цього на вулицях зафіксували автомобіль для відкачування води.

Чому трапилися потопи

У міськраді Одеси повідомили, що підтоплення були на 2 вулицях – Хімічній та Приморській. Це сталося тому, що колектори "Інфоксводоканала" не здатні впоратися з великим обсягом води. Їх технічні характеристики не розраховані на такі дощі.

Ліквідація наслідків негоди в Одесі / Фото "Думская" та телеграму "7 канал"

Де ведуться роботи

У телеграмі "7 каналу" повідомили, що на 3 станції Люстдорфської дороги одразу після зливи розмітили "холодним пластиком" велосмуги. Також там збиралися вішати відповідні знаки.

Полагодити дощеприймальні колодязі вирішили одразу в кількох місцях:

на вулиці Балківська, 4;

Французькому бульварі;

проспекті Шевченка;

вулиці 8-го Березня.

Однак робота комунальників у багатьох місцях досить ускладнена. Оскільки часто їм доводиться пробиратися через хаотично запарковані автомобілі.