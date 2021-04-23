У Київському районі Одеси 23 квітня близько 3 години ночі загорівся ресторан "Містер Кет". Полум'я вирувало на кухні. До гасіння пожежі залучили 38 бійців ДСНС.

Як повідомили у службі надзвичайних ситуацій, серед ночі загорілась фритюрниця. Пожежу гасили більш ніж пів години. До теми У Харкові згоріла квартира в багатоповерхівці: відео пожежі Що відомо про пожежу ДСНС повідомили про загоряння о 02:54 про пожежу в ресторані "Містер Кет".

Він розташований на вулиці Академіка Корольова, 24.

Пожежнники на місці події / Фото ДСНС Гасити пожежу приїхали 8 одиниць техніки та залучили 38 рятувальників.

Загорілась фритюрниця. Площа пожежі становила лише 5 квадратних метрів.

Пожежа в ресторані "Містер Кет" / Фото ДСНС Проте загасити кухонний прилад виявилось не так просто.

Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 03:22, а щоб повністю її ліквідувати – ще 20 хвилин.

Рятувальники на місці події в Одесі / Фото ДСНС На щастя, загиблих або постраждалих немає.

Наразі встановлюють причину загоряння, а власник ресторану – підраховує збитки. Наслідки пожежі в ресторані: відео