38 вогнеборців проти однієї фритюрниці: в Одесі горів ресторан — фото, відео

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У Київському районі Одеси 23 квітня близько 3 години ночі загорівся ресторан "Містер Кет". Полум'я вирувало на кухні. До гасіння пожежі залучили 38 бійців ДСНС.

Джерело:

ДСНС

Як повідомили у службі надзвичайних ситуацій, серед ночі загорілась фритюрниця. Пожежу гасили більш ніж пів години.

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Що відомо про пожежу

  • ДСНС повідомили про загоряння о 02:54 про пожежу в ресторані "Містер Кет".
  • Він розташований на вулиці Академіка Корольова, 24.


Пожежнники на місці події / Фото ДСНС

  • Гасити пожежу приїхали 8 одиниць техніки та залучили 38 рятувальників.
  • Загорілась фритюрниця. Площа пожежі становила лише 5 квадратних метрів.


Пожежа в ресторані "Містер Кет" / Фото ДСНС

  • Проте загасити кухонний прилад виявилось не так просто.
  • Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 03:22, а щоб повністю її ліквідувати – ще 20 хвилин.


Рятувальники на місці події в Одесі / Фото ДСНС

  • На щастя, загиблих або постраждалих немає.
  • Наразі встановлюють причину загоряння, а власник ресторану – підраховує збитки.

Наслідки пожежі в ресторані: відео

 