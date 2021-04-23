38 вогнеборців проти однієї фритюрниці: в Одесі горів ресторан — фото, відео

У Київському районі Одеси 23 квітня близько 3 години ночі загорівся ресторан "Містер Кет". Полум'я вирувало на кухні. До гасіння пожежі залучили 38 бійців ДСНС.
Джерело:ДСНС
Як повідомили у службі надзвичайних ситуацій, серед ночі загорілась фритюрниця. Пожежу гасили більш ніж пів години.
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Що відомо про пожежу
- ДСНС повідомили про загоряння о 02:54 про пожежу в ресторані "Містер Кет".
- Він розташований на вулиці Академіка Корольова, 24.
Пожежнники на місці події / Фото ДСНС
- Гасити пожежу приїхали 8 одиниць техніки та залучили 38 рятувальників.
- Загорілась фритюрниця. Площа пожежі становила лише 5 квадратних метрів.
Пожежа в ресторані "Містер Кет" / Фото ДСНС
- Проте загасити кухонний прилад виявилось не так просто.
- Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 03:22, а щоб повністю її ліквідувати – ще 20 хвилин.
Рятувальники на місці події в Одесі / Фото ДСНС
- На щастя, загиблих або постраждалих немає.
- Наразі встановлюють причину загоряння, а власник ресторану – підраховує збитки.
Наслідки пожежі в ресторані: відео