Прапор розгорнули у центрі Одеси – на Потьомкінських сходах. В заході взяли участь безліч містян.

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В Одесі розгорнули 30-метровий стяг

З нагоди Дня державного прапора України у центрі Одеси розгорнули 30-метровий жовто-блакитний стяг. У заході взяли участь курсанти Військової академії Одеси та ВМС і безліч містян.

Прапор традиційно розгорнули на Потьомкінських сходах зі сторони Приморської вулиці. Під гасла "Слава Україні" та супровід військового оркестру його пронесли сходами вгору.

Захід тривав приблизно 40 хвилин. Учасники періодично зупинялися на сходах та вигукували патріотичні гасла. Під 30-метровим стягом бігала малеча у вишиванках.

В Одесі розгорнули 30-метровий прапор / Фото "Суспільне. Одеса"

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На пам'ятник Дюка одягнули унікальну вишиванку

Під час "Вишиванкового фестивалю" пам'ятник Дюку традиційно одягнули у сорочку. Цю вишиванку готували доволі довго, адже вона має складний традиційний візерунок із сучасними елементами. Орнамент символізує мир, добробут та радість. Візерунок виконали барвистими нитками.

Коли пам'ятник одягнули у вишиванку, пролунали загальні оплески. За традицією, після того, як сорочку знімуть, її, як і усі попередні, передадуть на зберігання до Центру української культури на вулиці Польській.

Зауважте! "Вишиванковий фестиваль" 23 серпня не пройшов без провокацій. Правоохоронці затримали чоловіка у футболці з прапором Росії. Він кричав англійською, що українці – нацисти, й він "знає історію".

На пам'ятник Дюку вдягнули унікальну вишиванку / Фото "Одеське життя"