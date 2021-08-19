У коментарі 24 каналу сам факт обшуків СБУ підтвердила. Проте співробітники уточнили, що це не через наркотики.

Цікаво Маскували наркотики під ліки та косметику: СБУ викрила наркокур'єрів

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За інформацією "Думской", працівники СБУ знайшли в багажнику таксі якусь електроніку. Нібито там був роутер, мережеві проводи та інше обладнання. Саме ці речі зацікавили правоохоронців.

Пізніше там же повідомили, що обшуки проводять через незаконну діяльність телеграм-каналів зі збуту наркотиків. Проте СБУ спростувала цю інформацію. Деталі обшуку вони нададуть згодом. Обставини події з'ясовують.

Торгували наркотиками: останні випадки в Одесі

17 серпня в районі вулиці Канатної КОРД затримав продавця квітів. Виявилось, що він також торгував наркотиками. 18 серпня про інцидент написала поліція. Поліцейські повідомили, що стежили за 21-річним хлопцем кілька місяців.

Відомо, що він створив кілька каналів для збуту амфетаміну, канабісу та МДМА. Робив це шляхом "закладок". Зловмисникові може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

15 серпня в Одесі організували злочинну схему щодо продажу кокаїну. Заборонену речовину привезли з Еквадору на 10 мільйонів гривень. Наркотики сховали між ящиками бананів. Кокаїн пофасували в панку по 260 грамів. Загальна вага – 60 кілограмів.

Такий самий випадок траплявся вже 9 серпня. Наркотики між бананами прибули до порту "Південного".