В Одесі СБУ затримала поліцейських, які збували наркотики – ЗМІ

В Одесі 20 серпня затримали 2 правоохоронців, яких підозрюють у продажі наркотиків. Викрила злочинну діяльність і провела затримання СБУ.

Ці поліцейські нібито є співробітниками карного розшуку Хаджибеївського відділку поліції. Наразі інформацію про це офіційно не коментували.

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Знайшли речові докази

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що при обшуку в поліцейських знайшли наркотичні речовини, які вони, ймовірно, продавали. Зокрема, в робочому кабінеті виявили амфетамін, а в автомобілі – марихуану.

Чоловіки нібито не лише організували продаж заборонених речовин. Їх підозрюють і в тому, що частину прибутку зловмисники віддавали у "злодійський общак" південних областей.

Про іншу поліцейську

В Одесі 2 червня також виявили поліцейську, яку підозрюють у продажі наркотиків. Жінка була відповідальною за склад речових доказів Київського відділку поліції. Звідти вона нібито викрала кокаїн для продажу.

Співробітники СБУ затримали не лише цю жінку, а й 2 її спільників. Через цих чоловіків поліцейська, ймовірно, збувала викрадений кокаїн.