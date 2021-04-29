В одеській школі №22 восьмикласник під час уроку розпилив перцевий балончик в обличчя своєї вчительки. У поліції такі дії кваліфікували як хуліганство, за що передбачена відповідальність від штрафу до тривалого обмеження волі.

Правоохоронці розповіли, що дії 15-річного хлопця були відповіддю на зауваження вчительки. Це відбулося на очах усього класу. До слова В Одесі учень 8 класу розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці Після інциденту жінку доставили в лікарню – у неї опіки роговиці очей. Натомість однокласників хлопця евакуювали. Поліція кваліфікувала цю подію за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу про хуліганство. Наразі встановлюються додаткові обставини інциденту. Можливе покарання для хлопця: штраф від 17 до 34 тисяч гривень;

арешт терміном на 6 місяців;

обмеження волі терміном до 5 років. Детальніше про інцидент в одеській школі Він трапився 28 квітня в одеській школі №22 під час навчального процесу. На відео помітно, як вчителька підходить до учня, а той розпилює їй в обличчя перцевий балончик.

Згодом у соцмережах буцімто однокласники хлопця розповіли: все було через погрозу вчительки "подзвонити до матері школяра", хоча та давно померла. Водночас коментатори зазначають: жінка могла про це просто не знати.

У департаменті освіти міста Одеси пообіцяли розібратися, що призвело до цього інциденту. Директорка департаменту Ольга Буйневич розповіла, що наразі очікують реакції батька хлопця.