З 18 жовтня Одеса ввійшла до червоної зони карантину. Відтоді поліція перевіряє водіїв транспорту на дотримання правил. Про перевірку міського транспорту в Дніпрі розповіли 22 жовтня.
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Стоячі пасажири і без масок
Водіїв громадського транспорту почали штрафувати за пасажирів і відсутність у них масок. Нещодавно показовий рейд влаштували в районі площі Толбухіна.
У мережі опублікували відео з місця події. На записі видно патрульну автівку й 3 поліцейських. Один з них складає адміністративний протокол на водія. Він працює на маршруті 221. На відео видно, що чоловік незадоволений ситуацією. Він намагається щось довести поліцейським і трохи сперечається з ними.
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Кілометрові черги до транспорту в Дніпрі
- 21 жовтня в Дніпрі зафіксували ще один натовп, який стоїть в черзі до автобуса.
- Усе через те, що в місті запровадили червону зону й водії беруть лише сидячих пасажирів.
- Наприклад, черга на маршрут №88 починається від вулиці Глінки та закінчується біля Торгового центру "Європа". Тобто люди стоять майже через всю Європейську площу.
- Сама вулиця Глінки теж у натовпі. Там утворились кілька черг щонайменше на 2 маршрути. Одразу напроти помітили таку ж ситуацію.