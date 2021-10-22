В Одесі штрафують водіїв маршруток за стоячих пасажирів

Водіїв міського транспорту в Одесі штрафують за недотримання карантинних норм. Їх вже кілька разів спіймали на перевезенні пасажирів без масок і людей, які стоять. у транспорті. Нещодавно черговий рейд влаштували на площі Толбухіна.

З 18 жовтня Одеса ввійшла до червоної зони карантину. Відтоді поліція перевіряє водіїв транспорту на дотримання правил. Про перевірку міського транспорту в Дніпрі розповіли 22 жовтня.

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Стоячі пасажири і без масок

Водіїв громадського транспорту почали штрафувати за пасажирів і відсутність у них масок. Нещодавно показовий рейд влаштували в районі площі Толбухіна.

У мережі опублікували відео з місця події. На записі видно патрульну автівку й 3 поліцейських. Один з них складає адміністративний протокол на водія. Він працює на маршруті 221. На відео видно, що чоловік незадоволений ситуацією. Він намагається щось довести поліцейським і трохи сперечається з ними.

Відомо, що вдень патрульні складають близько 10 адмінпротоколів за порушення карантинних норм. Штраф для перевізників становить 17 тисяч гривень.

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