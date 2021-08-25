В Одесі швидка перекинулася після зіткнення з джипом: відео з місця ДТП
Джерело:Патрульна поліція Одещини
В Одесі 25 серпня перекинулася швидка допомога. Це сталося після аварії з позашляховиком Mitsubishi.
Вони зіткнулися на розі вулиць Порохова та М'ясоїдівська. В мережі оприлюднили одразу кілька відео з місця події
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Людей довелося витягувати
Після перекидання з автомобіля швидкої допомоги почали виймати людей. На місце одразу прибули патрульні. Вони разом із перехожими допомагали людям вибратися перекинутого авто.
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На відео з місця видно, що дістали жінку в лікарському халаті й чоловіка. Потерпілих внаслідок інциденту немає. Чи були в автомобілі швидкої пацієнти – невідомо.
Авто швидкої, яке перекинулося / Фото Патрульної поліції Одещини