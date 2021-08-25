В Одесі швидка перекинулася після зіткнення з джипом: відео з місця ДТП

В Одесі 25 серпня перекинулася швидка допомога. Це сталося після аварії з позашляховиком Mitsubishi.

Вони зіткнулися на розі вулиць Порохова та М'ясоїдівська. В мережі оприлюднили одразу кілька відео з місця події

Схожа аварія У Харкові в ДТП потрапила швидка: є постраждалі – відео

Швидка перекинулася після ДТП: дивіться відео телеграму "Одесса Info"

Людей довелося витягувати

Після перекидання з автомобіля швидкої допомоги почали виймати людей. На місце одразу прибули патрульні. Вони разом із перехожими допомагали людям вибратися перекинутого авто.

Людей дістають зі швидкої, яка перекинулася: дивіться відео телеграму "Ху***я Одесса"

На відео з місця видно, що дістали жінку в лікарському халаті й чоловіка. Потерпілих внаслідок інциденту немає. Чи були в автомобілі швидкої пацієнти – невідомо.



Авто швидкої, яке перекинулося / Фото Патрульної поліції Одещини