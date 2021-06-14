Вимагали в поліцейського 10 тисяч доларів: в Одесі затримали службовця ВМС України

В Одесі затримали керівника одного з підрозділів Військово-морських сил України. Його підозрюють у вимаганні хабаря 10 тисяч доларів за посаду в Державному бюро розслідувань. Їх він просив у поліцейського.
Про це повідомили 14 червня. Чоловіка спіймали на отриманні першої половини хабаря.
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Більше про цей інцидент
- Затримання провели співробітники прокуратури.
- За їх даними службовець вимагав хабар від співробітника Нацполіції.
- За 10 тисяч доларів він обіцяв здійснити вплив на рішення членів конкурсної комісії конкурсу ДБР.
- Мовилося про вакантну посаду в слідчому підрозділі органу.
Яке покарання загрожує чоловікові
Службовцю оголосили про підозру за статтею про зловживання впливом. Вона передбачає від 3 до 8 років в'язниці. Також у підозрюваного можуть конфіскувати майно.Зверніть увагу! Суддю Донецького окружного адмінсуду спіймали на тому, що він наживався на ухваленні рішень. За 30 тисяч доларів чоловік обіцяв "вирішити справу" не лише у себе на роботі, а й у Верховному Суді України.