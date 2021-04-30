Військовий порізав колегу та поліцейського в Одесі: експертиза визнала його неадекватним – фото

Закінчилась психіатрична експертиза військового, який рік тому влаштував різанину на складі в Одесі. Чоловік тоді порізав колегу по службі, а потім і правоохоронця, який прибув на виклик. Фахівці підтвердили, що в нападника є психічні розлади, тому його направлять на примусове лікування.

Судово-психіатрична експертиза почалася після інциденту ще рік тому. Про її закінчення повідомили 29 квітня.

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Детальніше про слідство

Оскільки розслідування тривало надто довго та було неефективним, військовий прокурор вирішив забрати його в поліції та передати слідчим ДБР.

Після експертизи склали клопотання про застосування примусового лікування підозрюваного. Його скерували для розгляду в Малиновський районний суд Одеси.

Що це за різанина

Слідство встановило, що у військовослужбовця контрактника раптово виникла особиста неприязнь до колеги строковика. Він не втримався та завдав йому кілька ножових поранення.

Крім того, він чинив опір працівникам поліції, які прибули на виклик. Зокрема, військовий порізав і сержанта поліції.



Ніж, який вилучили у військового після різанини в Одесі / Фото ДБР

Як повідомляє "Думская", мовиться про інцидент, який трапився вночі 15 травня 2020 року на території складів бази "Південь" ВМСУ в Одесі. Нападнику 25 років, а потерпілому строковику – 21.

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Які статті він порушив

Військовому загрожує до 5 років в'язниці. Він фігурує у 2 кримінальних провадженнях: