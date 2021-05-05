В Одесі затримали виконувача обов’язків начальника південної філії концерну "Військторгсервіс". Йому повідомили про підозру в отриманні хабаря сумою 40 тисяч доларів.

Це був перший фінансовий транш очільнику військової структури за передачу земельної ділянки у приватну власність. Суд вирішив залишити посадовця під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. До теми Захотіла бути в долі: чиновниця в Харкові дозволила незаконну торгівлю за хабар – фото Що відомо про хабар За даними спеціалізованої прокуратури, тимчасовий очільник концерну "Військторгсервіс" пропонував документи на один з об'єктів нерухомого майна в обмін на хабар.

Земельна ділянка розташована в Одесі.

Її хотів отримати один з приватних підприємців.

Посадовець концерну обіцяв посприяти у перереєстрації – це мало відбуватися у декілька етапів.

Момент затримання правопорушника / Фото Спеціалізованої військової прокуратури 40 тисяч доларів – це була перша частина суми. За ці гроші очільник "Військторгсервісу" особисто підготував та підписав договір з підприємцем.

Правоохоронці затримали його та відкрили кримінальну справу за статтею про одержання неправомірної вигоди.

Наразі ймовірний хабарник перебуває під вартою.

До викриття злочину залучили слідчих Нацполіції та оперативників СБУ.