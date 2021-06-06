В Одесі сталась пожежа в університетському гуртожитку: є постраждалий

В Одесі вночі 6 червня горів гуртожиток університету .Пожежа виникла в одній з кімнат на третьому поверсі. Загалом будівля має 5 поверхів.
Інцидент стався на вулиці Маршала Малиновського. Тут розташований гуртожиток Одеського національного медичного університету.
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Студентів евакуювали
Адміністрація гуртожитку евакуювала з будівлі 106 людей ще перед прибуттям рятувальників. Потім пожежники врятували одного студента з четвертого поверху.
Є постраждалий
- Унаслідок пожежі постраждав студент. У нього діагностували опіки верхніх дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння.
- Його стан – середньої тяжкості. Постраждалого госпіталізували.
Вночі займання загасили
Рятувальники запобігли поширенню вогню, тож на інші кімнати гуртожитку він не перекинувся. Загасили пожежу близько 02:00.
Причина виникнення займання та розмір збитків встановлюють.
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