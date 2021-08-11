В Одесі поїзд врізався у вантажівку: відео та фото

На Дальницькій на переїзді в Одесі потяг в'їхав у фуру з причепом. За інформацією місцевих телеграм-каналів, від удару вантажівка влетіла ще у два легковики. Ніхто з людей не постраждав.

Зіткнення сталося 11 липня. Поки що поліція не надає офіційної інформації про інцидент. У мережі очевидці публікують фото і відео.

Зверніть увагу Нова аварія на Укрзалізниці: біля Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ

Деталі ДТП

Очевидці кажуть, що аварія була несильною, тому ніхто не постраждав. Після зіткнення утворились сильні затори. За інформацією телеграму 8NEWS, виникли проблеми в русі на вулицях: Стовпова, Кустанайська, Степова та Просьолочна.



У ДТП в Одесі потрапила вантажівка та потяг / Фото з телеграму "8NEWS"

Як повідомляє "УСІ", перед переїздом скупчилися авто. коли шлагбаум почали відкривати, всі транспортні засоби не встигли переїхати. працівник залізниці сигналив водієві фури, щоб той зупинився. Проте він не встиг зреагувати і зачепив вантажівку.



На щастя, ніхто з людей не постраждав / Фото "УСІ"

Поїзд влетів у вантажівку в Одесі: дивіться відео

Також ЗМІ додають коментар водія фури, де він зазначає, що він не знав, як діяти. Попереду нього був затор, тому сталося зіткнення.

Мені не було куди подітися, попереду була пробка. Поїзд мене зачепив і відкинув на машини. А зараз у мене хочуть забрати права,

– каже кермувальник.

У повідомленні пишуть, що переїзд вже відкрили. Водієві потяга вдалось від'їхати назад.



Хоч переїзд вже відкрили, на багатьох вулицях затори / Фото "УСІ"

В Одесі потяг в'їхав у фуру: відео