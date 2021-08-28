В Одесі пройшов ЛГБТ-марш, перед ним відбулася хода "за традиційні цінності"

В Одесі проходить VII фестиваль квір-культури "Одеса Прайд 2021". У його рамках містом пройшовся марш за рівноправ'я ЛГБТ-спільноти.

Учасники колони близько 18:00 почали Прайд Ходу біля Колонади Воронцовського палацу. На прикінцевій точці маршруту їх чекали противники і прихильники "традиційної сім'ї".

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Прайд Хода в Одесі

У Прайді бере участь понад 300 людей. В оточенні правоохоронців учасники колони почали рух Приморським бульваром. На початку йдуть вибухотехніки, які перевіряють територію.

За словами начальника поліції в Одеській області Сергія Махотіна, на заході присутня тисяча поліцейських. Перед ходою біля Воронцовського палацу учасники спілкувалися між собою, танцювали під музику.

Прайд Хода в Одесі / Фото Суспільного

Задля безпеки поліція заблокувала прохід до Тещиного мосту і пам'ятника Дюку де Рішельє. У мережі повідомляють, що так виникли незручності для туристів.



Поліція поблизу Потьомкінських сходів / Фото Суспільного

Початок Прайд Ходи в Одесі: дивіться відео

Хтось кинув петарду

Як повідомляє ЗМІ, за парканом поруч пролунав вибух: невідомі кинули петарду та втекли. Поліція відреагувала миттєво, але причетних поруч вже не було. Однак організатори запевнили, що все під контролем.

Щоб потрапити на захід, кожен з учасників пройшов "команду безпеки" на вході до локації. Відтак, малоймовірно, що це зробив хтось "зі своїх".

"Марш традиційних цінностей" і противники ЛГБТ

Як і зазвичай, перед заходами ЛГБТ-спільноти, відбуваються заходи "традиціоналістів". В Одесі це не стало виключенням: декілька сотень людей зверталися до "сімейних цінностей", які начебто порушують ЛГБТ-активісти.

На заході були артисти на ходулях, вбрані у національні костюми, та великий іграшковий ведмідь. Люди тримали плакати із закликом зберігати "єдність поколінь і звичну сім'ю".

Хода проти ЛГБТ-спільноти і за "традиційні цінності": дивіться у відео

Марш за "родинні цінності" / Фото "Думської"

Мітинг під радою і "ганьба"

Противники ЛГБТ-ходи навіть влаштували мітинг біля будівлі Одеської міської ради. Вони обурені тим, що правоохоронці охороняють ЛГБТ-активістів, та вигукують "Ганьба поліції".

Зрештою за годину Прайд Хода закінчилася біля будівлі обласної прокуратури. Учасників акції посадили в автобуси та почали розвозити.