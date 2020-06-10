Обвалилася 10-квартирна чотириповерхівка неподалік від міського пляжу. Під час надзвичайної події у будинку перебували 24 мешканці, повідомляють у пресслужбі ДСНС.

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Саме у зруйнованій частині будинку розташовані 5 квартир. В них мешкали чотири родини. В результаті обрушення пошкодило газову трубу, однак місце пошкодження не виявлено.

Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводять через наявність в повітрі запаху газу.

Розгорнуто штаб з ліквідації аварії, на місці працюють 33 рятувальників.

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Постраждалі під час обвалу

Під час евакуації травмувався мешканець однієї із квартир, якого забрали до лікарні. За попередньою інформацією рятувальників, інших постраждалих немає.

Увесь будинок вже знеструмлений, наразі проводять розчистку засипаного колодця для відключення будівлі від газу.