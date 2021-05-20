Отвір від кулі виявили зранку 17 травня. Тому, найімовірніше, це трапилося на вихідних до цього.

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Більше про цей інцидент

  • Хто саме зробив цей отвір у вікні кабінету – невідомо.
  • Будівля, де це трапилося, розташована на вулиці Балківській.
  • Як повідомив суддя-спікер із кримінальної спеціалізації цього суду Віктор Іванов, до установи одразу викликали правоохоронців.
  • По прибуттю слідчі оглянули місце.
  • У поліції Одеси повідомили, що відкрили кримінальне провадження.
  • Інцидент розслідують за статтею про погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного.
  • Максимальне покарання за нею – 3 роки в'язниці.