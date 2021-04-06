Знімали військову частину з дрона: в Одесі затримали студентів з Індії

Патрульні військового містечка в Одесі днями помітили дрон, який кружляв над територією частини. З'ясувалося, що зйомку вели студенти-медики з Індії.

Малий літальний апарат, що завис над розташуванням військової частини, виявили патрульні військового містечка Одеського загону морської охорони.

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Хто керував дроном

Спеціальна група реагування знайшла людей, які керували дроном.

Ними виявилися 2 громадян Індії. Вони розповіли, що навчаються у медичному виші, однак жодних документів при собі не мали.

Студенти зазначили, що лише недавно приїхали в місто, а про режимні обмеження в контрольованому прикордонному районі начебто не знали.

На фото- та відео- зйомки потрібні дозволи

Іноземцям наголосили на важливості дотримання правил прикордонного режиму та розповіли, що для фото- та відео зйомки біля військової частини заздалегідь потрібно отримати дозвіл.

Що загрожує студентам з Індії

Іноземців затримали та передали представникам Нацполіції. У їхніх діях вбачаються ознаки порушення правил безпеки польотів.