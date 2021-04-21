Лікарі-атланти: в Одесі художники створили мурал про медиків, які борються з COVID-19 – відео

Одну зі стін єврейської лікарні в Одесі тепер прикрашатиме мурал. Його намалювали двоє художників-ентузіастів на знак подяки лікарям, які ведуть боротьбу з COVID-19.

Малюнок доповнили двома надписами подяки. Керівники медичної установи попросили це зробити двома мовами: українською та івритом.

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Що відомо про ініціативу художників

Мурал називається "Лікарі-атланти, які тримають планету". Його присвятили медикам, які невпинно ведуть боротьбу з коронавірусом. Малюнок створили на стіні Одеської міської лікарні №1.



Створення муралу в Одесі на стіні єврейської лікарні / Фото телеграм "Одесса сейчас"

Авторкою зображення є художниця Августина Землянська. Вона вважає, що цей символічний малюнок на єврейській лікарні нагадуватиме, про боротьбу з пандемією.



Як створюють мурал в Одесі / Фото 8NEWS

В останній рік саме на плечах медиків і тримається наша планета,

– зазначила художниця.

Автором ідеї виступив керівник однієї з одеських студій та художник Олексій Шкурат. Він також сподівається, що цей мурал увічнить працю лікарів.



Ініціатор малюнку показує ескіз / Фото 8NEWS

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