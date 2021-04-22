В Одесі створили пам'ятну мистецьку табличку з цитатою Лесі Українки: фото

В Одесі з'явилася пам'ятна табличка з цитатою лесі Українки. Її повісили біля входу до парку імені Шевченка 22 квітня. Акція є частиною культурного проєкту "Читання до дому" (російською "Чтение на дом"). Його реалізовує Зелений театр.

Табличка з цитатою Лесі Українки за ліком є восьмою. Загалом у межах проєкту їх має бути понад 20.

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Активісти "Читання до дому" прикріпляють цитату Лесі Українки / Фото телеграм-каналу "Одеса сьогодні"

Більше про цю табличку

Там написано слова української поетеси з листа своєму братові. Його вона відправляла з Одеси в Київ. Припускають, що жінка описувала своє враження від того, що бачила в одеському парку.

Певне, вже так задля нас вигладилося та причепурилося: синє-синє, з білими гребнями, з рожевими одблисками, з темно-зеленими тінями, золотими іскрами при заході сонця. Я все стояла з того боку парохода, де не видно берега, не хотілося мені його бачити, хотіла я бачить море в цілім просторі його, у всій красі його, а земля заважала б сьому.



Табличка з цитатою Лесі Українки, яку повісили в Одесі / Фото "Думская"

Що було до цього

Як пише "Маяк", проєкт "Читання до дому" створюють одеські активісти. Вони хочуть створити пам'ятні таблички у всіх локаціях міста, які описували відомі письменники. Слова з описом Одеси у світовій літературі молоді люди шукають самі.



Одна з ініціаторок проєкту "Читання до дому" Олександра Бабич / Фото "Думская"

Раніше в місті було вже 7 табличок із цитатами. Зокрема, на них згадали слова Михайла Жванецького та Ісаака Бабеля. Автори проєкту планують встановити всі пам'ятні знаки до кінця 2021 року.



Таблиця "Читання до дому" зі словами Жванецького / Фото телеграм-каналу "Одеса сьогодні"

Згодом сформують список місць, де повісили слова відомих авторів. Він стане своєрідним путівником літературною Одесою.

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Інформація про проєкт "Читання до дому": відео Олександри Ляшенко