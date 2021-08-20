У своїй заяві в поліцію одесит сказав, що поет став жертвою умисного вбивства, яке скоїли за вказівкою КДБ. Проте правоохоронці відмовилися почати розслідувати справу.

Теж про поета Кінець історії: Медведчук не оскаржував рішення суду, яким дозволили "Справу Василя Стуса"

Звинувачував Медведчука

Заявник вказав, що виконавцями цього злочину є колишній київський суддя Петро Фещенко, нардеп Віктор Медведчук, свідок Сірик і прокурор Аржанов. У заяві в поліцію чоловік написав, що ці люди змовилися та це призвело до ухвалення незаконного вироку за статтею про антирадянську агітацію та пропаганду.

Як наслідок, 2 жовтня 1980 року Стуса засудили до десяти років таборів і 5 років заслання. А вже 4 вересня 1985 поет помер під час голодування, яке він оголосив.

Кримінальне провадження

На думку жителя Одеси, Василь Стус став жертвою замовного вбивства, яке вчинила група осіб. Однак співробітники Малиновського відділу поліції проігнорували звернення.

Правоохоронці не лише не відкрили кримінальне провадження, а й навіть не внесли цю заяву до Єдиного реєстру розслідувань. Тому й чоловік звернувся до суду, де йому також відмовили.

До речі Слідчий у справі Стуса працював у СБУ ще 12 років після Незалежності й отримував відзнаки

Що постановили в суді

Рішення ухвалювала слідча суддя Ірина Поліщук. На її думку, до Реєстру розслідувань можуть вносити тільки ті заяви, де є "об'єктивні дані, які дійсно свідчать про ознаки злочину".

Вона зазначила, що такими даними може бути лише інформація, яка підтверджує фактичне існування доказів:

час;

місце;

спосіб;

або інші обставини вчинення злочину.

Зауважте! Термін оскарження рішення судді Поліщук закінчується у тиждень ухвалення. Чи подав одесит апеляцію – невідомо.