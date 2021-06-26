В Одесі просто з суду втік злочинець: його фото і прикмети

26 червня 2021 , 13:01
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Джерело:

Нацполіція

В Одесі просто із зали суду втік злочинець. Його саме доставили у будівлю, щоб обрати запобіжний захід.

Інцидент трапився у п'ятницю, 25 червня. Тож, поліцейські оголосили в місті операцію "Сирена".

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Кого розшукують

За повідомленням поліцейських, розшукується Руслан Миколенко. Чоловік 1985 року народження. Його підозрюють крадіжці. Зловмисник втік в суді просто з-під конвою.


Розшукують Руслана Миколенка / Фото Нацполіція

Прикмети чоловіка

  • Зріст 180 – 185 см;
  • міцної статури;
  • волосся темне;
  • очі карі.
Увага! Поліцейські звернулися до всіх, кому може бути відоме місце перебування підозрюваного – повідомити поліцію.

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Автор: Аліна Оліховська