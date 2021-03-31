Погрожував у переписці та схиляв до інтиму: в Одесі судять серійного педофіла – відео

В Одесі 31 березня відправили до СІЗО підозрюваного у зґвалтуваннях неповнолітніх дівчат. Він знайомився з дітьми в соцмережах і випрошував інтимні фото. Після цього чоловік дзвонив дівчатам і шантажував, щоб вони з ним зустрілись.

Поліція підозрює його у зґвалтуванні кількох дівчат. Над однією з них він знущався протягом 2 років.

До теми У Жовкві затримали 63-річного педофіла: розбещував 11-річного хлопчика

Детальніше про схему підозрюваного

У 2019 році 49-річний одесит зареєструвався в соціальній мережі під виглядом юнака.

Там він зав'язав дружбу з дівчиною 13 років і попросив надіслати інтимні фото.

Коли зловмисник отримав компромат на дівчину, почав їй дзвонити.

Він представлявся правоохоронцем, який контролює розповсюдження порнографії.

Щоб дівчина зустрілась із ним, погрожував надіслати фото батькам, родичам і однокласникам.

Що відбулося далі

Оскільки дівчинка боялась осуду, дозволила чоловікові прийти до себе додому, коли мама була на роботі. Там він змусив дитину вступити в інтимний зв'язок.

Після цього зловмисник погрожував і продовжував вчиняти наругу над дитиною ще майже 2 роки. Згодом дівчина розповіла про все матері й та звернулася до поліції. Після цього чоловіка затримали.



Чоловік почав скоювати злочини у 2019 році, а опинився він у СІЗО тільки зараз / Колаж 24 каналу

Як виявилось, що це не єдина жертва

Коли в підозрюваного вдома провели обшук, вилучили мобільний телефон і комп'ютер. На них виявили аналогічні переписування з іншими неповнолітніми на вигляд дівчатами.

Деякі з них вже повідомили, що познайомилися з чоловіком в інтернеті. Окрім цього на пристроях знайшли порнографічні фото і відео за участю підсудного та неповнолітніх осіб.

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці направили речові докази на експертизу. Їх планують внести до реєстру досудових розслідувань. Чоловікові загрожує покарання за статтею про зґвалтування – 15 років тюрми. Суд не дав йому права внести заставу на час розслідування.

Зверніть увагу Показав статевий орган на дитячому майданчику: у Києві арештували педофіла-іноземця

Затримання підозрюваного у зґвалтуваннях: відео Нацполіції