Таксі Uklon врізалося в стіну та загорілось: в Одесі трапилася смертельна ДТП – відео 18+

На вулиці Чорноморського Козацтва в Одесі ввечері 5 травня трапилася аварія з автомобілем служби таксі Uklon. Chevrolet Aveo наїхало на бетонну стіну та від удару автівка зайнялася. Пасажирку госпіталізували з численними травмами.

ДТП трапилася приблизно о 18:30. Причиною вважають те, що водій не впорався з керуванням. Він загинув на місці.

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Інші деталі цієї аварії

Також в автомобілі була 41-річна жінка. Її доставили в лікарню з численними травмами. У потерпілої виявили черепно-мозкову травму, струс мозку, переломи та забої.

Автівка таксі, яка загорілася в Одесі: відео телеграм-каналу "Новини Одеси"

У телеграм-каналі "7 канал" повідомили, що водію під час руху стало погано. На фото з місця видно, що він вилетів з автівки та лежав біля бетонної стіни.

Місце аварії після гасіння автомобіля таксі: відео телеграм-каналу "7 канал"

На відео з місця видно, що спершу загоряння намагалися гасити вогнегасниками. Згодом приїхали два автомобілі надзвичайників.

Пожежа таксі в Одесі: відео телеграм-каналу "Новини Одеси" (18+)