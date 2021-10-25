Це сталося приблизно о 8:45 на 7 станції Люстдорфської дороги. Згодом на місце події викликали швидку допомогу та правоохоронців.

Раніше Бабця кинулась під трамвай в Одесі: діставали з автокраном

Водій намагався проскочити

Постраждалого водія дістали з автомобіля та направили до лікарні. Наразі невідомо наскільки сильно він постраждав.

Трамвай, який зіткнувся з автомобілем, курсував 3 маршрутом. Як наслідок, тимчасово зупинився рух транспорту на цьому та 27 маршруті трамваю.

Попередньо відомо, що легковик не дав перевагу в русі вагону. Тобто він намагався проскочити, проте це не вдалося та сталась аварія. На фото з місця помітно, що в легковика сильно пошкодилася передня частина та деформувався корпус.



Аварія трамвая з легковиком / Телеграм "Одесса info"

Інша подія в місті

20 вересня в Одесі сталася інша аварія з громадським транспортом. У районі Пересип зранку зіткнулися одразу 2 маршрутки та легковик.

Люди внаслідок інциденту не постраждали, проте був сильно ускладнений рух. На кілька годин після аварії у цьому місці утворився кількакілометровий затор.