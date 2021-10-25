В Одесі трамвай протаранив Smart: є постраждалі
Джерело:Одесміськелектротранс
На Люстдорфській дорозі в Одесі 25 жовтня трамвай зіткнувся з автомобілем Smart. Як наслідок, постраждав водій легковика.
Це сталося приблизно о 8:45 на 7 станції Люстдорфської дороги. Згодом на місце події викликали швидку допомогу та правоохоронців.
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Водій намагався проскочити
Постраждалого водія дістали з автомобіля та направили до лікарні. Наразі невідомо наскільки сильно він постраждав.
Трамвай, який зіткнувся з автомобілем, курсував 3 маршрутом. Як наслідок, тимчасово зупинився рух транспорту на цьому та 27 маршруті трамваю.
Попередньо відомо, що легковик не дав перевагу в русі вагону. Тобто він намагався проскочити, проте це не вдалося та сталась аварія. На фото з місця помітно, що в легковика сильно пошкодилася передня частина та деформувався корпус.
Аварія трамвая з легковиком / Телеграм "Одесса info"
Інша подія в місті
20 вересня в Одесі сталася інша аварія з громадським транспортом. У районі Пересип зранку зіткнулися одразу 2 маршрутки та легковик.
Люди внаслідок інциденту не постраждали, проте був сильно ускладнений рух. На кілька годин після аварії у цьому місці утворився кількакілометровий затор.