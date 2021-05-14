Зранку 14 травня в Одесі на вулиці Леонтовича трамвай зійшов з рейок. Через це він врізався у стовп.

Мовиться про трамвай № 28. Наразі рух електротранспорту за цим маршрутом призупинено. До теми Вирвала з асфальтом: у Дніпрі вантажівка знесла зупинку – відео, фото Що відомо про аварію У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" повідомили, що інцидент стався через те, що трамвай наїхав на сторонній предмет.

Співробітники "Міськелектротранспорту" усувають наслідки аварії.

Оскільки рух трамваю здійснювався по спеціально виділеній смузі, ця ДТП не спричинила заторів на дорозі. Наслідки аварії з трамваєм на Леонтовича: відео