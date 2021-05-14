Взяв на абордаж: в Одесі трамвай протаранив стовп електропередачі – відео

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Зранку 14 травня в Одесі на вулиці Леонтовича трамвай зійшов з рейок. Через це він врізався у стовп.

Джерело:

"Думская"

Мовиться про трамвай № 28. Наразі рух електротранспорту за цим маршрутом призупинено.

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Що відомо про аварію

  • У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" повідомили, що інцидент стався через те, що трамвай наїхав на сторонній предмет.
  • Співробітники "Міськелектротранспорту" усувають наслідки аварії.
  • Оскільки рух трамваю здійснювався по спеціально виділеній смузі, ця ДТП не спричинила заторів на дорозі.

Наслідки аварії з трамваєм на Леонтовича: відео