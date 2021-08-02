Інцидент трапився 2 липня зранку. У мережі виклали фото з місця події.
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Деталі ДТП
Водійка Mercedes не розрахувала, що її маневр буде безпечним і в'їхала у Land Rover. Наразі не відомо, в якому стані жінка. Про те, як почувається її неповнолітній пасажир також не повідомляють.
Проте є інформація, що потерпілі зараз у лікарні. Причини ДТП з'ясовує слідство.
В Одесі водійка Mercedes спричинила ДТП / Фото Патрульної поліції Одещини
В авто Land Rover ніхто не постраждав / Фото Патрульної поліції Одещини
Останні ДТП, в які потрапляли неповнолітні
- 2 серпня на Полтавщині у ДТП травмувались 10 людей, серед них – 6 дітей. Зіштовхнулись легковик і переповнений людьми мікроавтобус. Найменшому травмованому лише 1 рік. Зараз вони всі у лікарні.
- Під Києвом 30 липня Opel влетів у пішоходів. У ДТП загинув 10-річний хлопчик та 60-річний чоловік.
- На Дніпропетровщині 29 липня зіштовхнулись 4 автомобілі. Як наслідок, постраждали 4 людей. Серед травмованих є діти: 5 та 13 років.