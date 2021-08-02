В Одесі у ДТП постраждала дитина: фото

На проспекті Шевченка в Одесі трапилась серйозна ДТП. Зіткнулися два авто: Mercedes та Land Rover. В результаті аварії постраждала водійка Mercedes та її неповнолітній пасажир.

Інцидент трапився 2 липня зранку. У мережі виклали фото з місця події.

Зверніть увагу У Харкові помер підліток, якого збив п'яний водій: розповіли про стан іншого

Деталі ДТП

Водійка Mercedes не розрахувала, що її маневр буде безпечним і в'їхала у Land Rover. Наразі не відомо, в якому стані жінка. Про те, як почувається її неповнолітній пасажир також не повідомляють.

Проте є інформація, що потерпілі зараз у лікарні. Причини ДТП з'ясовує слідство.



В Одесі водійка Mercedes спричинила ДТП / Фото Патрульної поліції Одещини



В авто Land Rover ніхто не постраждав / Фото Патрульної поліції Одещини

Останні ДТП, в які потрапляли неповнолітні