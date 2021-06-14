Деталі моторошної ДТП

Водій автомобіля BMW перевищив швидкість. Він не впорався з керуванням та влетів у стовп. Трагедія трапилася близько 5 години ранку.

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На відео моменту ДТП видно, як автомобіль в'їхав у калюжу на перехресті, після чого його почало заносити у різні сторони. Далі BMW на шаленій швидкості врізалося у стовп зі світлофором.

Автівка моментально розірвалася на 2 частини – багажник та передні сидіння.

Дивіться відео моменту зіткнення авто зі стовпом: 18+

Що відомо про жертв

Внаслідок аварії загинуло 2 людей:

34-водій;

16-річний пасажир;

Дивіться відео з кадрами повністю зруйнованого автомобіля:



У ДТП в Одесі загинуло 2 людей / Фото "Думская"