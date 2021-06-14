Авто розірвало навпіл: в Одесі трапилася жахлива смертельна ДТП – відео 18+

14 червня 2021 , 18:21
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Джерело:

"Думская"

В Одесі на вулиці Середньофонтанській зранку 14 червня трапилася жахлива ДТП. За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло 2 людей, серед яких є неповнолітній.

Деталі моторошної ДТП

Водій автомобіля BMW перевищив швидкість. Він не впорався з керуванням та влетів у стовп. Трагедія трапилася близько 5 години ранку.

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На відео моменту ДТП видно, як автомобіль в'їхав у калюжу на перехресті, після чого його почало заносити у різні сторони. Далі BMW на шаленій швидкості врізалося у стовп зі світлофором. 

Автівка моментально розірвалася на 2 частини – багажник та передні сидіння.

Дивіться відео моменту зіткнення авто зі стовпом: 18+

Що відомо про жертв

Внаслідок аварії загинуло 2 людей:

  • 34-водій;
  • 16-річний пасажир;

Дивіться відео з кадрами повністю зруйнованого автомобіля:


У ДТП в Одесі загинуло 2 людей / Фото "Думская"