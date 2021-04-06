На площі Віри Холодної в Одесі 6 квітня кілька цеглин відвалилися від фасаду колишнього кінотеатру "Одеса". Каміння впало на припарковані поруч автомобілі.

За словами очевидців, в одній із машин розбилися заднє скло та люк. Інша ж отримала вм'ятини на капоті. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

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Автомобіль, на який впала цегла / Фото "Думская"

Що відомо про цю будівлю

Кінотеатр "Одеса" розташовується в історичній будівлі на вулиці Спірідонівській, 1/3. Побудували його в 1908 – 1909 роках за проєктом військового архітектора Тимофія Янчіса.

Щоправда, заклад уже багато років стоїть закинутим. Понад 10 років тому на споруді хотіли побудувати 5-поверхову скляну конструкцію та зробити в ній готель на 139 номерів. Однак у міськраді Одеси цей проєкт відхилили.

Крім того, компанія "Технобуд", яка є власником будівлі, намагалася продати її за 10 мільйонів доларів. Але угода так і не відбулась.



Будівля старого кінотеатру "Одесса" / Фото "Думская"

Зверніть увагу! В Одесі 11 лютого стався черговий обвал частини старовинної будівлі – колишньої фабрики морозива. Її збудували понад 120 років тому – вона дивом пережила 2020 рік, але все ж "посипалась" у 2021-му.