З кінотеатру в Одесі посипалась цегла: постраждало кілька автомобілів – фото
На площі Віри Холодної в Одесі 6 квітня кілька цеглин відвалилися від фасаду колишнього кінотеатру "Одеса". Каміння впало на припарковані поруч автомобілі.
Джерело:"Думская"
За словами очевидців, в одній із машин розбилися заднє скло та люк. Інша ж отримала вм'ятини на капоті. Люди внаслідок інциденту не постраждали.
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Автомобіль, на який впала цегла / Фото "Думская"
Що відомо про цю будівлю
Кінотеатр "Одеса" розташовується в історичній будівлі на вулиці Спірідонівській, 1/3. Побудували його в 1908 – 1909 роках за проєктом військового архітектора Тимофія Янчіса.
Щоправда, заклад уже багато років стоїть закинутим. Понад 10 років тому на споруді хотіли побудувати 5-поверхову скляну конструкцію та зробити в ній готель на 139 номерів. Однак у міськраді Одеси цей проєкт відхилили.
Крім того, компанія "Технобуд", яка є власником будівлі, намагалася продати її за 10 мільйонів доларів. Але угода так і не відбулась.
Будівля старого кінотеатру "Одесса" / Фото "Думская"
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