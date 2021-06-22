Про це повідомили 22 червня. Асфальт провалився напередодні на Митній площі.

Нещодавно У Львові посеред вулиці утворилось провалля: дорогу перекрили – фото

Які наслідки інциденту 

Чому це трапилося наразі невідомо. Тротуар поряд постраждав не надто сильно.

Провалля в Одесі На митній площі провалилась парковка
Тротуар, де біля провалля на Митній площі / Фото "Думская" 

На фото видно, що зсунулось вниз лише кілька плит тротуарної бруківки. Також там покосилася огорожа.

Провалля Митна площа Одеса Провалився асфальт
Провалля на Митній площі в Одесі / Фото "Думская"

Саме провалля має діаметр кілька метрів. Його майже одразу огородили сигнальними конусами.

Розташування Митної площі, де утворилось провалля / Карта google 