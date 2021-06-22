Стоянка пішла під землю: в Одесі утворилось велике провалля – фото

22 червня 2021 , 13:46
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Джерело:

"Думская"

В Одесі неподалік від будівлі Адміністрації морського порту утворилось гігантське провалля. У ньому опинилась не лише частина парковки, а й огорожа з тротуаром.

Про це повідомили 22 червня. Асфальт провалився напередодні на Митній площі.

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Які наслідки інциденту 

Чому це трапилося наразі невідомо. Тротуар поряд постраждав не надто сильно.


Тротуар, де біля провалля на Митній площі / Фото "Думская" 

На фото видно, що зсунулось вниз лише кілька плит тротуарної бруківки. Також там покосилася огорожа.


Провалля на Митній площі в Одесі / Фото "Думская"

Саме провалля має діаметр кілька метрів. Його майже одразу огородили сигнальними конусами.

Зверніть увагу! У Києві 22 червня утворилося провалля на вулиці Лютеранська. Це трапилося внаслідок прориву підземних комунікацій. Також у цей день через аварію утворився гейзер на вулиці Електриків.

Розташування Митної площі, де утворилось провалля / Карта google 

Автор: Олександр Марчак